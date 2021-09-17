Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Молодые и подтянутые люди в спортивных костюмах на избирательных участках Петербурга, которых некоторые кандидаты принимают за участников незаконной «карусели», по мнению председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Натальи Чечиной, — просто молодежь, которая ведет здоровый образ жизни.

Наталья Чечина Gov.spb.ru

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Ранее ряд СМИ со ссылкой на представителей партий КПРФ и «Яблоко» сообщили о молодых людях, которых заметили на избирательных участках в центре Петербурга утром 17 сентября. Их заподозрили в участии в так называемой «карусели»."То, что у нас жители Петербурга занимаются спортом, красивые, подтянутые, здоровые — замечательно. Я полагаю, что это в основном молодежь, которая строит свою жизнь, семью. Понятно, что это неплохо», — сказала, комментируя эти сообщения, Наталья Чечина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в избиркоме сообщили, что в поступающих сообщениях и жалобах не увидели предпосылок к фальсификациям.

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