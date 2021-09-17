Джакарта, , 12:48 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) передала Мьянме гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования и лекарств на сумму более $1,1 млн, сообщает Republika.

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Генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой поблагодарил Индонезию, Турцию, Филиппины, Таиланд и сингапурский государственный фонд Temasek. Индонезия пожертвовала маски, средства индивидуальной защиты и медицинские перчатки на общую сумму $200 тысяч.

Гражданские наблюдатели в Мьянме заявили, что с тех пор, как военные устроили переворот, погибли 1093 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия призывает Австралию продолжать выполнять свои обязательства по поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе.

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