Красногорск, , 12:50 — REGNUM В Подмосковье обеспечены меры безопасности на всех избирательных участках и прилегающих территориях. Информация об этом 17 сентября размещена в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии.

Все на выборы!

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«Ещё в период подготовки к проведению выборов, все избирательные участки и прилегающие к ним территории были обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак», — сообщила начальник управления информации и общественных связей Московской области Татьяна Петрова.

По её словам, для обеспечения безопасности правопорядка 17 сентября в местах голосования задействовано свыше 8,6 тыс. сотрудников полиции. Ожидается, что 18 сентября обеспечивать безопасность выборов будут свыше 8,3 тыс. сотрудников полиции и 19 сентября — более 11,3 тыс. Помимо этого на месте работают представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, члены народных дружин, общественных формирований и казачьих сообществ.

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