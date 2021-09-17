Стокгольм, 17 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Правительство Швеции внесет поправки в осенней бюджет на 2022 год для выделения денежных средств в целях так называемого «зеленого» перехода экономики. Предлагается, что в бюджете на следующий год будет заложено около 12 миллиардов крон (€1,2 млрд) на природоохранные меры. Об этом 17 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Изменение климата

«После пандемии Швеции потребуется зеленый перезапуск экономике с указанием новых направлений развития», — заявила на пресс-конференции лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи.

«Мы находимся в условиях кризиса в области климата, и мы видим, что он оказывает серьезное влияние на наше общество», — добавил в свою очередь министр по вопросам климата и окружающей среды Пер Болунд.

Отмечается, что всего в расходной части бюджета Швеции на 2022 год для борьбы с кризисом в области климата будет предусмотрено 22 миллиарда крон, или 185 миллиардов рублей.