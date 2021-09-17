Мурманск, 17 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Промышленные предприятия Мурманской области включат в турмаршруты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, в ближайшие два месяца в области будут разрабатывать стратегию промышленного туризма.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Туристы

«Главная цель программы — создание механизма по улучшению имиджа российских предприятий, формирование потребительской лояльности к продукции российских брендов и появлению новых турпродуктов на территории регионов страны», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года Мурманская область заработала на туризме пять миллиардов рублей.