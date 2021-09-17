Курган, 17 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 51 зафиксирован в Кургане, сообщает 17 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял аналогичное число случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 17 сентября выявлено 31 935 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 17 сентября вылечились 28 429 человек, скончались 667 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).