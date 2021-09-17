Черкесск, 17 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Он пришел на избирательный участок в детском саду «Звездочка» в Черкесске сразу же после его открытия, сообщили 17 сентября в пресс-службе главы региона.

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В своем Instagram Темрезов опубликовал видео процесса с голосования и еще раз призвал жителей региона принять участие в выборах.

«Считаю, что участие в выборах — гражданский долг каждого жителя России. Приходя на участки для голосования, мы делаем свой выбор за будущее нашей страны, за будущее наших детей. Наша страна — очень сильное государство, и голос каждого из нас определяет какое развитие его ждет в дальнейшем», — написал глава республики.

Напомним, в Карачаево-Черкесии проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и представителей в советы самоуправления в сельских поселениях четырех районов. В 08:00 17 сентября в республике открылись для голосования 249 постоянных избирательных участков, помимо этого, созданы шесть временных участков, в том числе в ковидных госпиталях и на курорте Архыз.

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