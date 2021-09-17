Стокгольм, , 12:47 — REGNUM Руководство партии «Умеренных» приостановило внутренние расследование в отношении депутата Ханифа Бали, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Об этом 16 сентября заявил партсекретарь Гуннар Стрёммер в интервью новостной службе TT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По его словам, ознакомившись с обстоятельствами дела, руководство «Умеренных» пришло к выводу, что процесс должен проходить теперь в юридическом поле, а не во внутрипартийном.

«В основе расследования лежат разговоры с причастными к делу людьми. Они, в частности, предоставили разнящуюся информацию о том, что произошло, и мы находимся в ситуация слова против слова … Наше расследование не подтвердило факт совершения каких-либо преступлений», — заявил Стрёммер.

В настоящее время дело расследуют правоохранители, поскольку 16 сентября стало известно, что сутками ранее на депутата Бали было составлено официальное заявление в полицию.