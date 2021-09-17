Ульяновск, 17 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод опубликовал фотографию автодома, созданного на основе модели «Профи». Изображение машины размещено на странице компании в соцсети Instagram.

УАЗ Автодом на базе УАЗ «Профи»

Модернизацией внедорожника занимался один из владельцев машины. В результате авто получило полноценный жилой модуль, размещенный в кузове.

Чтобы обеспечивать кемпер электроэнергией, на его крыше были установлены солнечные панели. Они обеспечивают электричеством холодильник с морозилкой. Кроме того, внедорожник оснащён силовым бампером и шноркелем.

Под капотом модели работает 150-сильный бензиновый агрегат объёмом 2,7 л. Он сочетается с пятискоростной «механикой» и приводом 4×4.

Ранее на Ульяновском автомобильном заводе прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества. Теперь предприятие может продолжать сборку машин гражданского и военного назначения.

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