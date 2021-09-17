Липецк, 17 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Липецкой области 17 сентября подтверждено 203 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 50 тыс. 226 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 43 тыс. 946 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 186 — за последние сутки.

За весь период скончались 1547 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.