Москва, 17 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Сообщение о том, что на избирательный участок № 619 Москвы не допущен представитель одного из оппозиционных кандидатов не соответствует действительности. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Во время проверки Мосгоризбирком установил, что что член участковой избирательной комиссии (УИ)К №619 с правом совещательного голоса представил документы о назначении, вызвавшие сомнения у председателя комиссии.

«После получения подтверждения от кандидата о том, что Александров действительно был им назначен, он был допущен к участию в работе участковой комиссии. Нарушение избирательного законодательства отсутствует», — отметили в МГИК.