Старый Оскол, Белгородская область, 17 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Пожар уничтожил дом многодетной семьи в Старом Осколе Белгородской области. Без крыши над головой остались девять детей, написал на своей странице в социальной сети глава города Александр Сергиенко.

86.mchs.gov.ru Пожар

Огонь вспыхнул ночью 16 сентября, спасти ничего из имущества не удалось. В семье воспитываются две девочки и пять мальчиков в возрасте от четырёх месяцев до 14 лет, ещё двум братьям 18 и 20 лет.

«Пока что мы нашли им временное жильё. На сбор средств перед холодами практически нет времени. Поэтому я принял решение — выделить семье материальную помощь из резервного фонда главы администрации. Содействие в приобретении нового дома уже пообещал Стойленский ГОК. Друзья, не оставайтесь равнодушными, помогайте людям в беде», — написал Александр Сергиенко.

На базе местной школы №7 развернули штаб по приёму вещей для семьи.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре на улице Черняховского поступило в 03:23 минуты, полностью справились с огнём спасатели в 04:08.