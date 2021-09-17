Уфа, 17 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Участие в голосовании за депутатов в Госдуму РФ VIII созыва принял глава правительства Башкирии Андрей Назаров. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Pravitelstvorb.ru Андрей Назаров

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«Для меня сегодня это было приоритетным вопросом, так как выборы в Государственную Думу это важное политическое событие. От того, кто войдет в ее состав зависит какие законопроекты будут приниматься и как будет развиваться наша страна во всех сферах. Поэтому я проголосовал в первый же день выборов», — приводит пресс-служба слова Назарова. Он подчеркнул, что трехдневная система выборов способствует снижению на избирательных участках риска заражения коронавирусом.

«Сегодня пандемия коронавируса еще не завершена, и я считаю правильным, что люди могут проголосовать с комфортом и без очередей, в удобный для себя день», — сообщил он.

Сообщается, что в Башкирии работают 3403 избирательных участка, в том числе в больницах, санаториях, домах престарелых, в местах содержания под стражей, на вокзале. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на избирательных участках в Башкирии работники комиссий раздают перчатки, маски и одноразовые ручки, а также измеряют гражданам температуру, проводят дезинфекцию рук.