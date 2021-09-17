Ново-Огарево, Московская область, , 12:44 — REGNUM Россия пригласила представителей стран-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казань на международные учения противоэпидемических бригад быстрого реагирования. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 сентября во время выступления по видеосвязи на саммите ШОС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы <…> пригласили представителей стран ШОС на международные учения команд так называемого быстрого реагирования на эпидемии, которые пройдут в России в октябре в нашем городе Казани», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что комплексный план по противодействию эпидемиям, который приняли на саммите ШОС в 2020 году, помог восстановить экономическое сотрудничество между странами-участниками. План активно и заинтересованно реализуют все члены ШОС.

Он отметил, что Россия безвозмездно передала партнёрам по ШОС около 1,2 млн тестов на COVID-19 и продолжает направлять в эти страны своих специалистов и учёных.

Москва, добавил Путин, выступает за дальнейшее расширение нормативной базы гуманитарного сотрудничества в ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС — Афганистан, чтобы помочь политическому урегулированию в этой стране.

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