Ново-Огарево, Московская область, 17 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Россия пригласила представителей стран-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казань на международные учения противоэпидемических бригад быстрого реагирования. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 сентября во время выступления по видеосвязи на саммите ШОС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы <…> пригласили представителей стран ШОС на международные учения команд так называемого быстрого реагирования на эпидемии, которые пройдут в России в октябре в нашем городе Казани», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что комплексный план по противодействию эпидемиям, который приняли на саммите ШОС в 2020 году, помог восстановить экономическое сотрудничество между странами-участниками. План активно и заинтересованно реализуют все члены ШОС.

Он отметил, что Россия безвозмездно передала партнёрам по ШОС около 1,2 млн тестов на COVID-19 и продолжает направлять в эти страны своих специалистов и учёных.

Москва, добавил Путин, выступает за дальнейшее расширение нормативной базы гуманитарного сотрудничества в ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС — Афганистан, чтобы помочь политическому урегулированию в этой стране.

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