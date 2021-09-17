Иркутск, , 12:38 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на 15:00 местного времени на избирательные участки пришли 128 608 человек. По данным ЦИК, явка составила 6,98%.

Выборы Minsvyaz.ru

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Голосование организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. На входе в помещение для голосования каждому избирателю измеряется температура бесконтактным способом, вручается набор средств индивидуальной защиты (разовые перчатки, маска) и ручка. Также на участках имеются дезинфицирующие средства для обработки рук.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября в Иркутской области назначены 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний.

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