Подгорица, 17 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. С 2021 года до середины августа в Черногории трое несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством, сообщает управление полиции страны.

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Координатор SOS-линии ассоциации «Родители», социальный работник Лепа Джунич предупреждает, что аналогичная статистика была зафиксирована и в предыдущие годы, то есть с начала 2017 года по конец 2020 года было десять детских самоубийств.

«Важно отметить тот факт, что самоубийства являются одной из основных причин смерти среди молодых людей во всем мире. Мы должны осознавать, что проблема самоубийств среди молодых присутствует в нашей стране, поэтому важно говорить об этом и предложить помощь и поддержку родителям и детям. Также важно разрушить предрассудки о том, что люди, которые совершают самоубийство или говорят, что они сделают это, имеют психические расстройства, потому что обычно это не так. Чаще всего это безнадежные ситуации, из которых люди не видят возможного решения», — объясняет Джунич.