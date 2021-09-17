Воронеж, 17 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Очередная авария на водоводе произошла в Воронеже — на этот раз в Коминтерновском районе. Утечка обнаружена на чугунном водоводе диаметром 600 мм в районе улицы Беговой, сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж» 17 сентября.

Пресс-служба ООО «РВК-Воронеж» Работы на месте аварии

На месте работают аварийные бригады. Как уточняется, нештатная ситуация была обнаружена несколько часов назад, но приступить к работам ночью мешали припаркованные автомобили, владельцев их установить оперативно не удалось.

«С утра было принято решение автомобили эвакуировать. Сейчас на месте утечки уже разработан котлован, ведется откачка воды с применением сразу трех мобильными откачивающими станциями. Характер работ будет определен после обнаружения места повреждения на водоводе», — уточнили в компании.

На время проведения работ ограничено водоснабжение домов по улице Беговая, 130−176 (чётная сторона), ул. Хользунова, 109−125 (нечётная сторона), ул. Новгородская, 121−127, 137 и ул. Антонова-Овсеенко, 15. По информации мэрии, всего без воды 36 домов, одна школа и один детсад. Организован подвоз воды для горожан и на объекты социальной сферы.

Глава города Вадим Кстенин в соцсетях сообщил, что держит ситуацию на контроле, на место аварии для координации работ направлен первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже 14−15 сентября ликвидировали крупную аварию на водоводе в Левобережной части города.