Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM С начала работы избирательных участков в Санкт-Петербурге утром 17 сентября в избирательную комиссию города поступило незначительное количество жалоб о событиях, которые нельзя считать угрозой волеизъявлению граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

Голосование на избирательном участке в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, первая жалоба поступила ночью, наблюдателю показалось, что один из сейфпакетов, в которых по ночам в ходе трехдневного голосования хранятся бюллетени, имеет странные номера. В Горизбиркоме напомнили, что сейфпакет действителен только после подписей на нем членов комиссии.

«Те заинтересованные граждане, которые предполагают, что есть фальсификация — ошибаются», — заметила председатель Горизбиркома Наталья Чечина.

В свою очередь Зацепа уточнил, что пока в избирком поступили немногочисленные обращения, жалобы, которые имеют характер «сообщения». Некоторые из них касались автоматизированных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Все имеющиеся в распоряжении петербургского избиркома КОИБ стоят на участках. Каких-то критических нареканий нет. Известно об одной ситуации, когда один из накопителей перестал принимать бюллетени. КОИБ — это комплекс, если один из сканеров работает, и бюллетени принимает, то комплекс работает. Сервисным центром эта ситуация в ближайшее время будет устранена. Ни о каких других неполадках с 352 участков не сообщалось, — подчеркнул Зацепа. — Что касается вообще всех жалоб, то они больше несут характер сообщений. Например, на двух участках Выборгского района якобы не работает видеонаблюдение. Это некритическая ситуация, на каждом участке есть наблюдатели, без наблюдения на тот короткий период, когда устраняются неполадки камеры, участки не остаются».

Также были жалобы на недопуск отдельных наблюдателей или кандидатов на избирательные участки, добавил представитель избиркома.

«Иногда это связано с ошибками кандидатов (например, один кандидат назначил на один и тот же участок двух наблюдателей с правом голоса, в то время как по закону такое право принадлежит одному). Это очень редкие, эпизодические случаи. О каких-то нарушениях, которые можно было бы назвать предпосылкой к фальсификации, к какому-то искажению волеизъявления, на данный момент нет», — подытожил Зацепа.

В Северной столице открыты для избирателей 1940 участков. Избиратели голосуют за депутатов Государственной думы VIII созыва, за депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Кроме того, проходят выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.

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