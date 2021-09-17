Москва, 17 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Бесплатная доставка избирателей к участкам для голосования не является нарушением законодательства. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Ранее в сети интернет появилось сообщение о том, что к избирательному участку 1265 Москвы организовано подвозят избирателей. Данные избиратели, по неподтвержденной информации, внесены в дополнительный список лиц, подавших заявления по месту нахождения.

В ответ на распространение этой информации МГИК сообщила, что по закону действия, направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании, запрещены только для кандидатов, политических партий, выдвинувших кандидатов, и аффилированных с ними лиц.

«Содействие избирателям в реализации избирательных прав, оказываемое иными гражданами и организациями, нарушением не является. До появления информации, подтверждающей причастность к обеспечению доставки избирателей лиц, которым такие действия запрещены, невозможно сделать вывод о наличии нарушения», — отметили в Мосгоризбиркоме.