Саратов, 17 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Саратовской области до 20 сентября в юго-восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В ближайшие сутки метеослужбы прогнозируют неблагоприятные погодные условия, сообщает 17 сентября ГУ МЧС России по региону.

hpgruesen Заморозки

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Так, ночью и утром 18 сентября местами по Саратовской области сохранятся заморозки до минус 1 градуса. Осадков не ожидается. В дневное время воздух прогреется до +14 градусов. Зонты также не понадобятся.

Начиная с воскресенья, 19 сентября в регионе погода без осадков сменится нескончаемыми дождями, как в ночные часы, так и в светлое время суток.

ИА REGNUM напоминает, 18 сентября в Башкирии ожидаются кратковременные дожди со снегом. Температура воздуха ночью может опуститься до — 5 °C, днем воздух может прогреться до +11°С.

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