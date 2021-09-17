Чита, 17 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на избирательном участке №120 в Чите. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Избирательный участок в Забайкалье. Голосуют губернатор региона Александр Осипов

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Всегда активно участвую в выборах, всегда стараюсь все добросовестно сделать. Я согласен с мыслью одного великого политика о том, что плохих руководителей назначают управлять те, кто не ходят на выборы. За три дня, думаю, все успеют посетить избирательные участки и сделать правильный выбор.

Технически мы уже проводили выборы в несколько дней, наши выборы последние три года — одни из самых чистых и прозрачных в стране. Я поддерживаю всех. Я встречался со всеми кандидатами, которые этого хотели.

Нам нужны сильные люди, которые будут не просто красным словцом поддерживать регион, а так же как и уверенно ходить по кабинетам и добиваться лучшего для Забайкалья», — сказал Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 17 по 19 сентября жителям Забайкалья предстоит избрать 81 главу и 885 депутатов. По состоянию на 1 июля в Забайкалье числилось 780 611 избирателей.

Читайте также: В Забайкалье открылись все избирательные участки