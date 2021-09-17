Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. На Камчатке явка избирателей в первый день голосования 17 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ к 20:00 составила 16,99%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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На избирательные участки пришли уже 39 638 жителей Камчатки.

В 20:00 по местному времени (11:00 мск) все 179 постоянных и восемь временных избирательных участка были закрыты. Комиссии должны запаковать заполненные бюллетени в сейф-пакеты, которые будут храниться в специальном сейфе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке к 15:00 17 сентября на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 29 480 человек или 12,71%.