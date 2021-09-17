Ульяновск, 17 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели ещё более 250 ковид-пациентов. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 17 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 79 055 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 292.

Напомним, что ранее трое суток подряд подтверждалось по 287 случаев заражения SARS-CoV-2, до этого трое суток подряд — по 280.

Победили болезнь 70 505 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки выздоровели 253 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами коронавируса в Ульяновской области стали 2460 человек. Отметим, что 14 сентября в регионе в ковидных госпиталях развёрнули 1606 коек, свободными оставались менее 10%.