Омск, 17 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Омске за неделю на 3−4% подорожали маргарин, яблоки, питьевая вода. На 1−2% стали дороже пшено и грека. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в мэрии города.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Гречка

Продолжается рост цен на помидоры и огурцы. Они подорожали на 12,4% и 8,3% соответственно.

В то же время морковь упала в цене на 26%. «Стоимость моркови вернулась к привычной цене на уровне 26 рублей за килограмм», — говорится в сообщении мэрии.

На 14% подешевел картофель, на 5,5% — сметана. Небольшое снижение цен (от 1 до 4%) зафиксировано на вермишель, хлеб, печенье, детские сухие молочные смеси, сосиски, сардельки и полукопченую колбасу.

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