Ярославль, 17 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В лечебные учреждения Ярославской области госпитализировано 1393 пациента с симптомами коронавируса, в больницах региона занято на 293 койки больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.

Коронавирусный госпиталь в Ярославле

За неделю в Ярославской области регистрировалось 1319 случаев коронавируса, из них 681 случай в Ярославле. За минувшие сутки в регионе заразилось еще 193 человека. За неделю выздоровели 1383 человека, в том числе за последние 24 часа выписано 193 ярославца. За последние 7 дней подтверждена смерть от COVID-19 еще 43 человек, шестеро умерло за минувшие сутки.