Таллин, 17 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. С 18 по 26 сентября в таллинском Центре русской культуры пройдут традиционные Дни национальных культур. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Таллин. Старый город

Организаторами дней выступают Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Культурное объединение «Кирилл и Мефодий» в сотрудничестве с Центром русской культуры и Объединением национально-культурных обществ «Лира».

Программа стартует 18 сентября открытием двух выставок. Выставка прикладного искусства Международного объединения национально-культурных обществ «Лира» «Живая нить» представит свыше 60 работ декоративно-прикладного направления: ткачество, кружевоплетение, вязание, вышивка, авторская кукла, головные уборы, обувь, украшения.

В галерее первого этажа откроется выставка «Крыши Старого города», где будут подведены итоги творчества воспитанников местных детских студий «ARTEC» и «5+5».

19 сентября в Большом зале центра состоится хоровой фестиваль «Хрустальный ключ — 2021», который традиционно проходит в конце января, но из-за ковид-ограничений был перенесен устроителями на осень. В фестивале примут участие хоровые коллективы из Нарвы, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Кивиыли и Таллина.

20 сентября Объединение русских художников Эстонии откроет вернисаж «Наши истоки», а культуролог Татьяна Червова прочитает лекцию на тему «ХХ-ый век в переплетении судеб». 21 сентября лекцию на тему «Христианские мотивы в живописи» прочтет художник Сергей Минин, состоится открытие выставки французского художника Патриса Даниэля, который живёт и работает в Таллине.

Русское филармоническое общество пригласит в Малый зал на традиционный концерт под названием «Мы здесь живём», в котором прозвучат классические вокальные и инструментальные произведения русских и европейских композиторов.

22 сентября историк Олег Сидельников представит лекцию на тему «Кухня в Средневековье». В Большом зале пройдет концерт «Песни и танцы разных народов», в котором примут участие детские вокальные и танцевальные коллективы Таллина. 23 сентября художник Валерий Лаур прочитает лекцию «Интеграционный процесс в Эстонском изобразительном искусстве XX века на примере художников Андрея Егорова и Константина Щербакова — Сювало». 24 сентября в Большом зале центра состоится традиционный эстрадный концерт «Песни на все времена», в котором прозвучат хиты прошлого века.

Традиционный концерт «Под одним небом» пройдёт 25 сентября в Большом зале. Это мероприятие уже много лет совместно проводят Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Международное объединение национально-культурных обществ «Лира». В концертной программе примут участие свыше 20 коллективов, представляющих культуру разных национальностей, живущих в Эстонии.

Завершатся Дни национальных культур в Центре русской культуры 26 сентября хоровым концертом «Вместе живем — вместе поем», в котором примут участие смешанный хор «Русь» и ансамбль народной песни «Любава».