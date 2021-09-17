Ереван, 17 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Действия сотрудников полиции Азербайджана, которые перекрыли участок дороги Горис — Капан, нарушают права армянского гражданского населения и граждан Ирана, которые законно находятся в Армении. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении Армана Татояна, опубликованного 17 сентября в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Движение стало односторонним из-за очередей и движения в районе Воротана. Серьёзно усложнилось общение мирного населения Армении, включая доступ к срочным медицинским услугам», — написал правозащитник.

Татоян назвал действия сотрудников полиции Азербайджана «незаконными». Он сообщил, что будет обращаться в ООН, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд.