Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан 17 сентября принял участие в выборах, придя на избирательный участок в одной из школ Василеостровского района Санкт-Петербурга, и обратился к избирателям СЗФО.

Александр Гуцан на избирательном участке Szfo.gov.ru

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По его словам, в ходе избирательной кампании кандидаты в депутаты и представители политических партий высказали своё видение о необходимых, по их мнению, преобразованиях в политике, экономике, в социальной сфере.

«Теперь наступила наша с вами очередь. Прийти на избирательные участки и проголосовать. Сделать выбор и поддержать те программы и планы, которые соответствуют вашим представлениям о будущем нашей страны, нашей Родины», — сказал Александр Гуцан, обращаясь к избирателям Северо-Запада России.

Как напомнили в полпредстве, помимо выборов депутатов Государственной Думы, в Северо-Западном федеральном округе избираются депутаты региональных законодательных органов власти в восьми субъектах РФ — Республике Карелия, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и Санкт-Петербурге, а также дополнительно два депутата Архангельского областного Собрания. Одновременно проводятся различные выборы в органы местного самоуправления — всего свыше 400 избирательных кампаний местного уровня

Будут избраны главы 43 муниципальных образований и депутаты более 360 муниципальных советов, в т.ч. депутатов Петрозаводского и Калининградского городских советов, а также довыбраны Мурманский и Нарьян-Марский горсоветы (2 и 1 депутат соответственно).