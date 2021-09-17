* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Из режима санкций, введённых в отношении членов радикальной организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нужно сделать некоторые исключения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

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Генсек в беседе с РИА Новости пояснил, что такие меры необходимы «из практических соображений», напомнив, что исключения из санкций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже применялись ранее. Так, о некоторых уступках «для своих собственных переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просили США.

«Из практических соображений будет необходимо сделать некоторые исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи», — уверен Гутерреш.

Говоря о перспективах исключения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списка террористических организаций, Гутерреш считает, что странам — членам ООН решать, когда для этого наступит подходящий момент. При этом он напомнил, что выступает за гибкий подход.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что любые санкции и контртеррористические меры международного сообщества в отношении Афганистана не должны затрагивать работу по оказанию гуманитарной помощи.