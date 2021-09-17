Рига, 17 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Клиенты такси в столице Латвии все чаще жалуются на долгое ожидание заказанной машины либо на дороговизну такси-услуг. По мнению портала rus.jauns.lv, у исчезновения такси с улиц Риги несколько причин.

Admkrai.krasnodar.ru Такси

Во-первых, Служба государственных доходов (СГД) все активнее заставляет таксистов переходить из серой зоны в белую. С июля нынешнего года СГД требует, чтобы таксист отправлял данные о поездке и собранной пошлине в СГД с кассового аппарата / счетчика сразу после ее завершения. Таким образом, СГД может сразу увидеть, на какие суммы были совершены поездки и сколько денег нужно собрать в виде налогов.

Многие таксисты не смирились с этим и оставили некогда прибыльное дело в прошлом, считают журналисты.

Во-вторых, на таксистов «напал» Центр государственного языка Латвии, который теперь требует от всех водителей такси очно сдавать экзамен по государственному языку (нужен уровень B1). Работать таксистом с поддельными сертификатами о знании государственного языка уже невозможно.

Требования к знанию латышского языка настолько строги, что даже водители, окончившие латышские школы, должны сдавать такой экзамен. В результате за рулем такси в столице Латвии теперь не видно ни индийцев, ни узбеков, как это было совсем недавно.

В-третьих, эпидемия коронавируса составила без работы в 2020 году сотни таксистов, так как оборот таксоизвоза упал на 70%. В середине 2021 года ситуация начала улучшаться, но многие таксисты не хотят возвращаться к прежнему занятию, найдя себе другую профессию во время вынужденного простоя.

Сообщается, что несколько сотен бывших таксистов переквалифицировались в строителей или продавцов.