Таллин, 17 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Из трех государственно важных объектов культуры — музей KUMU, Эстонский национальный музей и зал Эстонской академии музыки и театра — на сегодняшний день полностью выплачена стоимость строительства и ремонта лишь одного — KuMu. Об этом говорится в сообщении канцелярии парламента Эстонии.

evsola Таллин. Эстония

Отмечается, что выплаты длятся с 1996 года. По прогнозам, государственный фонд «Культурный капитал» выплатит свою часть за строительство Эстонского национального музея к июлю 2022 года, за зал Эстонской академии музыки и театра — к марту 2022 года. Лишь после этого можно будет приступить к финансированию строительства и ремонта строений, попавших в новый список государственно важных объектов культуры.

Комиссия парламента Рийгикогу по культуре начала подготовку списка государственно важных строений культуры в феврале 2020 года. 13 сентября нынешнего года Рийгикогу утвердил список, в который вошли: культурный центр Тарту, культурный квартал «Нарвская Мануфактура», дом музыки имени Арво Пярта в Раквере, пристройка к уже существующему зданию Национальной оперы и Таллинский киногородок.

В ходе обсуждения списка парламентарии выразили надежду, что финансирование строительства или реновации новых объектов не будет таким же долгим, как случай с предыдущим выбором парламента.