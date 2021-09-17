Керчь, Крым, 17 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Нарколабораторию на территории города Керчь ликвидировали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Подпольная лаборатория была обнаружена в частном домовладении, ее организовали двое безработных жителей города. Запрещенные вещества наркодельцы сбывали также местным жителям. Силовики обнаружили при осмотре химические компоненты, инструменты и оборудование, предназначенные для производства наркотиков, наркосодержащие жидкости и сам наркотик в крупном размере.

В отношении организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере»).