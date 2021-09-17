Уфа, 17 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Завод по производству запчастей для сельскохозяйственного комплекса могут открыть в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сельское хозяйство

Сообщается, что такой завод намерен построить в республике турецкий инвестор.

«Компаний, изготавливающих запчасти для сельскохозяйственного комплекса по индивидуальным требованиям заказчика по всей России единицы, поэтому направление является перспективным», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Для создания производства представители инвестора рассмотрели свободные инвестиционные площадки на территории Башкирии.

«Инвестор, зайдя в регион, мог бы стать поставщиком оборудования для наших предпринимателей», — сообщил Габбасов.