Ульяновск, 17 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 17 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области жертвами коронавируса стали 2460 жителей. Из них за последние сутки от осложнений, вызванных после заражения SARS-CoV-2, стали девять пациентов.

Напомним, что за последние три недели нулевая смертность отмечена только 6 сентября, в остальные дни умирали от двух до 16 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в Ульяновской области в рамках проекта «Здоровый выбор» состоялась онлайн-лекция для студентов высших учебных заведений.