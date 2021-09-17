Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM Более 35 тыс. человек впервые отдадут свои голоса на выборах в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском избиркоме.

18 + Sasha Krotov

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«На выборах 2021 года более 35 тыс. избирателей Ростовской области смогут проголосовать впервые — это юноши и девушки, недавно отметившие свое 18-летие», — уточнили в избиркоме.

Для впервые голосующих организована акция. Каждый пришедший на избирательный участок молодой избиратель получит в подарок обложку для паспорта.

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