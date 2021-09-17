Пекин, 17 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely обнародовал фотографии своего первого мотоцикла Lynk & Co. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Geely Мотоцикл Lynk & Co

Помощь в развитии нового направления компании оказывает итальянская фирма Benelli.

Данных о технических составляющих байка пока нет. Ожидается, что начинка мотоцикла Lynk & Co будет, как и у Benelli. Одинаковыми будут и технические характеристики байков.

Внешне мотоцикл имеет общие черты с моделью Benelli Huanglong 600 TNT 600. У мотоциклов одинаковая выхлопная система, заднее крыло и экран центральной консоли.

По предварительной информации, в качестве двигателя у новинки будет стоять рядная «четверка» рабочим объёмом 0,6 литра мощностью 81 л. с. Крутящий момент такого силового агрегата составляет 55 Нм.

Ранее на российском рынке появился новый кроссовер Geely Atlas Pro с «мягкой» гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый турбомотор от Geely Coolray мощностью 177 л. с.

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