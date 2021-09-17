Севастополь, , 12:16 — REGNUM Губернатор Севастополя проголосовал на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва электронно утром 17 сентября. Об этом он написал на своей странице в instagram.

Электронное голосование Mos.ru

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«Утром по пути на работу проголосовал электронно — заняло три минуты», — написал Михаил Развожаев.

https://www.instagram.com/p/CT6iOC8AUjb/

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь стал одним из семи регионов России, где на выборах 2021 года доступно электронное голосование.

По данным на 12:10 17 сентября в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы в Севастополе приняли почти семь тысяч человек — это более 33,5% от общего числа намеревавшихся проголосовать электронно жителей города.

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