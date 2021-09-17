Казань, , 12:27 — REGNUM В Татарии 17 сентября в 08:00 открылись для голосования 2810 избирательных участков. Рустам Минниханов вместе с супругой Гульсиной Миннихановой приняли участие в голосовании, сообщает пресс-служба главы РТ.

Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Чета Миннихановых проголосовала на избирательном участке №42 города Казани.

Сегодня же, ранним утром 17 сентября, свой выбор сделал и мэр столицы Татарии Ильсур Метшин вместе с супругой Гульнарой Метшиной. Они проголосовали на избирательном участке №271.

Также в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва руководитель команды «КамАЗ-мастер» и депутат Госсовета РТ Владимир Чагин. Он пришел в один из 173-х избирательных участков, открытых в Набережных Челнах, — гимназию №54.

ИА REGNUM напоминает, на осенних выборах-2021 только в Татарии будут работать свыше 5 тыс. камер видеонаблюдения. Обучение к предстоящим выборам прошли 22 тыс. членов избиркомов.

С 17 по 19 сентября в Татарии выберут депутатов Госдумы РФ, пройдут дополнительные выборы в Госсовет РТ в Азинском (Казань) и Студенческом (Нижнекамск) избирательных округах, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 43-х районах республики.

Читайте также: В Татарии открылись около 3 тыс. избирательных участков

Читайте также: В Татарии на избирательных участках работают 14 тыс. наблюдателей