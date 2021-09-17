Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Жителям Ростовской области смогут оказывать медицинскую помощь с помощью вертолёта санавиации. Воздушные суда для транспортировки пациентов не использовались с 1998 года, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Http://minzdrav.permkrai.ru Вертолёт службы санавиации

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев подчеркнул важность возобновления работы санавиации. Плюсы заключаются не только в условиях транспортировки, но в сокращении времени прибытия бригады специалистов к пациенту.

Вертолёт Ми-8 рассчитан на два реанимационных места. На его борту могут разместиться до 24 человек. Винтокрылая машина совершила несколько вылетов. В Ростов-на-Дону доставлены житель села Ремонтное и ребёнок из Волгодонска.