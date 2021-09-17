Саранск, 17 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 526 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября в регионе выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 190 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3160 человек.