Грозный, 17 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Заслуженная артистка РФ Ольга Кабо стала народной артисткой Чечни. Это почетное звание ей присвоил глава республики Рамзан Кадыров. Ольга Кабо получила награду за участие в спектакле «В горы за тобой», поставленном в Чеченском государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Ольга Кабо

Этот спектакль идет уже год и был показан на сценах театров не только Чечни, но и других городов РФ, в том числе Москвы и Ялты. В этом году тетар имени Ханпаши Нурадилова отмечает свое 90-летие. В связи с этим высокие награды получил ряд артистов этого театра, в том числе звание заслуженного артиста ЧР было присвоено актрисам Малкан Межиевой и Айшат Индербиевой.

Также вручен почетный знак «За трудовое отличие» актеру Магомеду Умарову, актрисе Зухре Масаровой и первому заместителю директора Чеченского театра Анзору Айсханову.