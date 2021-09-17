Москва, 17 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Если в РФ продолжит расти потребительский спрос на гречку, то торговые сети не преминут воспользоваться этим и повысить цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ дорожает гречка.

Wallspaper.ru Гречка

«Спрос на гречку растет в условиях высокой продовольственной инфляции, снижения доходов потребителей, пессимистичных потребительских ожиданий. Торговые организации часто используют этот всплеск спроса в своих интересах и повышают цены, — сказала Долгова. — До 31 августа в России действовал запрет на экспорт гречихи, что положительно сказалось на ценах. Снижение курса национальной валюты, рост мировых цен на зерновые делают привлекательными поставки их за рубеж. Увеличение экспорта в осенние месяцы может отразиться на объеме предложения на внутреннем рынке, но решающее влияние на цены оказывает потребительский спрос. Если он будет расти, розничные магазины не преминут этим воспользоваться и повысить цены».

По словам эксперта, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ должно положительно сказаться на курсе национальной валюты.

«Это снизит привлекательность экспорта для российских аграриев и не будет провоцировать снижения предложения на внутреннем рынке РФ. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от урожая текущего года и уровня других видов затрат изготовителей (упаковка, транспортировка, амортизация оборудования) гречневой крупы», — сказала Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с запретом на экспорт гречки из России высказывался министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.