Кызыл, , 12:10 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг проголосовал на выборах руководителя региона и депутатов Госдумы РФ. В первый день голосования 17 сентября он пришёл на избирательный участок на базе Тувинского строительного техникума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Тувы проголосовал в УИК на базе Тувинского строительного техникума Цитата со страницы врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

«Всей семьёй всегда стараемся голосовать с утра, выполнить свой гражданский долг. Нам, как и для любого гражданина России, важно реализовать свое право голоса», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, все УИК в регионе оснащены видеорегистраторами. Владислав Ховалыг также выразил уверенность, что большинство избирателей найдут время прийти на участки, отметив, что высокая явка стала традицией для Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трёх дней с 17 по 19 сентября жителям предстоит выбрать главу республики, а также депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, в регионе состоятся дополнительные выборы в представительные органы в шести районах, а также выборы местного значения в ряде сельских поселений.

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