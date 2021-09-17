Москва, , 12:09 — REGNUM В Москве 500 тыс. человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу РФ, а также в региональные и муниципальные органы власти. Об этом 17 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Система онлайн-голосования уже получила 500 тысяч голосов», — говорится в сообщении.

Всего в системе дистанционного электронного голосования зарегистрировали более 2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве система онлайн-голосования работает в штатном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Система онлайн-голосования в Москве получает 47 тыс. запросов в секунду