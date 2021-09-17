Архангельск, 17 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва.

Dvinanews.ru Александр Цыбульский на избирательном участке

«Для меня, как для представителя исполнительной власти, очень важно, как будет строиться взаимодействие исполнительной и законодательной власти на ближайшие пять лет. От того, насколько оно будет гармоничным и конструктивным, во многом зависят темпы и качество развития Архангельской области. Для меня это важное событие, и я считаю для себя невозможным не участвовать в выборах», — заявил глава региона.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва будут проходить в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) с завершением в Единый день голосования — 19 сентября. Также в эту избирательную кампанию жителям Архангельской области предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных Собраний.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня у тром в Архангельской области открылись 832 избирательных участка.