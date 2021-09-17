Губернатор Архангельской области проголосовал на выборах депутатов ГД
Архангельск, 17 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва.
Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва будут проходить в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) с завершением в Единый день голосования — 19 сентября. Также в эту избирательную кампанию жителям Архангельской области предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных Собраний.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня у тром в Архангельской области открылись 832 избирательных участка.