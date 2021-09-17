17 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 13:08 — REGNUM Япония накануне выборов председателя Либерально-демократической партии (ЛДП), который автоматически становится премьер-министром. Ибо в Стране восходящего солнца народ отстранен от выбора своего лидера. Это право передано съезду правящей партии, в котором участвуют депутаты парламента и частично партийные бюрократы из префектуральных организаций ЛДП. Затем в ключевой нижней палате представителей парламента проходит формальное избрание премьер-министра, в котором побеждает кандидат партии, имеющей в этой палате большинство.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

На старт вышли четыре претендента: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, женщина-политик, бывшая министр связи Санаэ Такаити, министр вакцинации, а ранее министр иностранных дел, а затем обороны Таро Коно и Сэйко Нода, исполняющая обязанности генерального секретаря ЛДП. В выборах отказался участвовать нынешний премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, ибо рейтинг его поддержки в стране весьма низок, и, скорее всего, ему посоветовали сойти с дистанции, дабы не портить электоральный имидж ЛДП на предстоящих всеобщих выборах в палату представителей.

И Такаити, и Нода стремятся стать первой женщиной — премьер-министром Японии, что было бы историческим достижением для страны, занимающей самое низкое место среди стран «Большой семерки» в рейтинге Всемирного экономического форума по индексу гендерного разрыва, отмечает японское информационное агентство Киодо ньюс. Среди стран мира Япония занимает по этому показателю 121-е из 156 мест.

Как отмечают, 60-летняя Такаити, относящаяся к правонационалистическому крылу ЛДП, открыто декларирует свое намерение и дальше регулярно посещать именуемый «милитаристским» храм Ясукуни, что чревато обострением отношений с Китаем и Южной Кореей, которые считают этот храм символом агрессивного прошлого Японии.

Санаэ Такаити Sanae.gr.jp

Однако шансы на избрание этих женщин на пост председателя партии, а затем премьер-министра невелики. По опросам общественного мнения, поддержка этих кандидатов колеблется в пределах пяти процентов. Скорее всего, Такаити и Нода хотят заявить о себе на будущее, представ потенциальными лидерами страны. Такаити не помогает и то, что ее кандидатуру поддержал бывший премьер Синдзо Абэ, обещавший японцам выправить «гендерный разрыв». Однако рекомендация Абэ, похоже, уже не производит впечатления на японский электорат, тем более после выдвижения им на пост премьера заведомо слабого и несамостоятельного Суги. Хотя желание Абэ, все еще претендующего на роль дона в политическом мире Японии, иметь на посту премьера «управляемого политика» понятно.

Если бы выборы лидера страны проводились всенародным голосованием, скорее всего, верх одержал бы Таро Коно, которому, по опросам, симпатизируют 32 процента японцев.

Японские СМИ характеризуют Коно как сторонника реформ, который в прошлом «трепал перья», выступая против ядерной энергетики и за отказ от американской дорогостоящей системы противоракетной обороны. В пользу Коно высказываются так называемые «молодые» депутаты от ЛДП, не уверенные в своем переизбрании. Ибо они хотели бы иметь популярного лидера партии и государства в преддверии намеченных на октябрь парламентских выборов. В пользу Коно и то, что он получил поддержку парламентской группы Сигэру Исиба, популярного бывшего министра обороны, который решил не участвовать в гонке. Однако «реформаторские идеи» Коно не всем нравятся в кругу старшей бюрократии ЛДП.

Фумио Кисида Kishida.gr.jp

Конкурентом Коно является Кисида, который пользуется поддержкой депутатов с более солидным стажем. Некоторое преимущество Кисида имеет и благодаря обладанию собственной депутатской фракцией в составе 47 человек.

«Киодо ньюс» обращает внимание на то, что на сей раз лидеры основных фракций ЛДП позволят своим членам свободно голосовать по своему выбору.

«В отличие от прошлых президентских выборов, на которых руководители фракций, такие как заместитель премьер-министра и министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи, номер два в команде партии, диктовали, как кому следует голосовать», — отмечает агентство.

Выборы назначены на 29 сентября. В них будут очно участвовать 383 депутата парламента. Еще 383 бюллетеня от региональных отделений ЛДП будут вскрыты в этот день. Если никто не наберет более 50 процентов голосов, будет проведен второй тур между двумя получившими большинство голосов кандидатами.