Саранск, 17 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 17 сентября выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 190 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 53 человека, всего с начала пандемии выздоровели 23 504 жителя Мордовии. 52 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3160 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1299 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1914 человек.