Москва, 17 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В России нужно создать условия, при которых выдача кредитов наличными должна стать нонсенсом и атавизмом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ набрали рекордное количество кредитов наличными.

Деньги

«Все это явно индикатор экономического и финансового нездоровья. У нас и так главным национальным видом спорта для многих жителей РФ остается «забег» в день зарплаты до банкомата с целью снять наличность. Теперь в этой программе появился новый вид финансового спорта — получение кредитов наличными. Зарплат уже не хватает, чтобы оплатить привычный уровень жизни, поэтому приходится прибегать к подобным ухищрениям. В период экономической турбулентности мы все переходим сначала на кэш, а потом и вовсе готовы уйти в бартер, лишь бы сэкономить на налогах и других обязательных платежах, — сказал Ордов. — Важно подумать о последствиях и причинах, которые приводят к необходимости привлекать кредиты наличными, а также создать условия, при которых подобная форма кредитования станет нонсенсом и атавизмом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в РФ упал спрос на иностранную наличность.