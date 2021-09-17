Москва, 17 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Сегодня, 17 сентября, в первый день голосования на Чукотке уже проголосовали более 20% избирателей. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод, сообщается на сайте РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По его словам, на Дальнем Востоке голосование скоро завершится, данных о каких-либо серьезных нарушениях из этих регионов у НОМ по данным на 12:00 по мск нет.

«Перед выборами наблюдалось высокое информирование избирателей о кампании, поэтому интерес к выборам усилился. Предвыборная кампания проходила без срывов. Это хороший сигнал для избирателя, который ценит стабильность», — отметил Брод.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным анализа сообщений от наблюдателей отмечается определенный рост явки граждан в первый день голосования 17 сентября.

Читайте подробнее: НОМ: в первый день голосования фиксируется рост явки избирателей